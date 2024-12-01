Mahkeme personeli, avukatı arayıp dosyaya para isteyebilir mi?

Son yıllarda iyice ayyuka çıkan ve bezdiren bir konudan bahsetmek istiyorum. "Dosyaya masraf yatmadığı için işlem yapılmamıştır" diye not alıp dilekçeyi dosyaya koyuyoruz, hakim mahkemede masraf yatırmayan avukata "masraf yatırmadığınız için işlem yapılmamış avukat bey" diyeceğine, bize "avukatı neden aramadınız dosyada para yok demediniz" diyerek bizi fırçalıyor. Ben avukatın dosya takipçisi miyim? Avukat sonuçta o işi takip etmek için belki 80-100 bin TL para almış, Uyap'tan da görünüyor dosyada para bulunup bulunmadığını, kendisi kontrol edebilir. Neden katip ya da mübaşire böyle bir sorumluluk yüklendi son zamanlarda. Ben avukatı arasam karşı tarafın avukatı demez mi sen neden davalıyı/davacıyı arayıp iş takibi yapıyorsun diye. Sonuçta bunlar davadaki stratejik hamleler, avukat parasını yatırmamışsa bu durum duruma göre davacı ya da davalı vekilinin lehine bir durum ama ben araya girip "avukat bey para yatırın" diye avukatları arıyorum, bir de azar işitiyoruz avukatlardan "kardeşim müvekkil para vermiyorsa ben ne yapayım" diye. Ben artık bu durumdan rahatsız olmaya başladım, günümüzün yarısı avukatları arayıp para takibi yapmakla geçiyor. Her yerimiz dosya oldu avukatın "yarım saate masrafı yatıracağım" deyip günlerce yatırmadığı ama yatıracağına inandığımız için masamızın kenarına koyduğumuz dosyalar yüzünden.

Başka rahatsız olduğum bir konu da müzekkereyi yazdıktan hemen sonra kurumu aramak. Mesela Bilmemne Sigorta A.Ş.'ye müzekkere yazıyoruz yarım saat sonra telefonla arıyoruz "acil cevap verebilir misiniz" diye. Ona başka bir başlıkta değineceğim...