Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Aralık 2024 21:24
Mahkeme personeli, avukatı arayıp dosyaya para isteyebilir mi?

Son yıllarda iyice ayyuka çıkan ve bezdiren bir konudan bahsetmek istiyorum. "Dosyaya masraf yatmadığı için işlem yapılmamıştır" diye not alıp dilekçeyi dosyaya koyuyoruz, hakim mahkemede masraf yatırmayan avukata "masraf yatırmadığınız için işlem yapılmamış avukat bey" diyeceğine, bize "avukatı neden aramadınız dosyada para yok demediniz" diyerek bizi fırçalıyor. Ben avukatın dosya takipçisi miyim? Avukat sonuçta o işi takip etmek için belki 80-100 bin TL para almış, Uyap'tan da görünüyor dosyada para bulunup bulunmadığını, kendisi kontrol edebilir. Neden katip ya da mübaşire böyle bir sorumluluk yüklendi son zamanlarda. Ben avukatı arasam karşı tarafın avukatı demez mi sen neden davalıyı/davacıyı arayıp iş takibi yapıyorsun diye. Sonuçta bunlar davadaki stratejik hamleler, avukat parasını yatırmamışsa bu durum duruma göre davacı ya da davalı vekilinin lehine bir durum ama ben araya girip "avukat bey para yatırın" diye avukatları arıyorum, bir de azar işitiyoruz avukatlardan "kardeşim müvekkil para vermiyorsa ben ne yapayım" diye. Ben artık bu durumdan rahatsız olmaya başladım, günümüzün yarısı avukatları arayıp para takibi yapmakla geçiyor. Her yerimiz dosya oldu avukatın "yarım saate masrafı yatıracağım" deyip günlerce yatırmadığı ama yatıracağına inandığımız için masamızın kenarına koyduğumuz dosyalar yüzünden.

Başka rahatsız olduğum bir konu da müzekkereyi yazdıktan hemen sonra kurumu aramak. Mesela Bilmemne Sigorta A.Ş.'ye müzekkere yazıyoruz yarım saat sonra telefonla arıyoruz "acil cevap verebilir misiniz" diye. Ona başka bir başlıkta değineceğim...

Çok Yazılan Konular

Adalet hizmetleri Sınıfı Vardiyada çalışan ikm nın iletişim hakkıVakıfbank promosyon güncellemesi15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar 2025 Ocak ZammıÖzürlü kadroSözleşme YenilememePersonel eksikliği nedeniyle eş durumu tayin talebi red olur mu ?Son düzlükteyimBecayiş Tek Başlık

Sözlük

sözlük yazarı olmak 1 günaydın sözlük 9 Bugün olanlar 1 İlk görüşte aşk 1 deizm 1 Kabullenemediğini reddetmek 2 Lafı ağzında gevelemek 1 en güzel meslek 3 tahammülsüzlük 2 kendi olmak 2

Son Haberler

Cevdet Yılmaz: Tehdit oluşturacak hiçbir yapıya izin vermeyizBakan Fidan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştüSMO, YPG'nin elindeki Tel Rıfat'ın şehir merkezine girdiAnkara'nın önemli kanaat önderlerinden Şeyho Duman vefat ettiKYK ödemelerinde faiz alındı iddiasına DMM'den açıklama

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi