KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Aralık 2024 22:45
Mal Sorumlusu ne iş yapar?

Arkadaşlar mal sorumlusunun görevi nedir ne iş yapar büro personeli olarak geçmekte unvanı ama iş detayı nedir bilen var mı?

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