Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert



Becayiş istiyor
01 Aralık 2024 22:45
Msb buro personelı maaşını bılen varmı

Arkadaslar msb yada kkk da buro personelı olarak çalısanların maası ne kadar, ayrıca ek gelır yada döner sermaye varmı

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