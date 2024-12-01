KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Aralık 2024 22:47
msb alımında mülakata neye göre çağırıyor ?

Arkadaşlar tapu kadastro bölümünden mezunum. 2 sorum var. MSB mülakata neye göre çağırıyor ? ve buna başvursam o esnada tapu kadastro müdürlüğü alıma çıksa ona da başvurabilir miyim ? İkisi ayrı bakanlık

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