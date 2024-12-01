Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


01 Aralık 2024 23:44
Sgk boşanma sebebiyle tayin
Merhaba arkadaşlar sgk'memur olarak çalışıyorum eşimden ayrıldım 26aylik kızım var ücretsiz izindeyim 2ocakda sürem bitiyor göreve geri doncem Boşanma sebebiyle ailesinin yasadigi sehre tayin olan arkadaşlarım varmı?

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