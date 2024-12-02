Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Aralık 2024 00:16
3+1 doğum izni
iki senelik öğretmenim, doğum iznine ayrıldığım zaman kadroya girmem için geçmesi gereken üç sene devam eder mi yoksa donar mı

Çok Yazılan Konular

Uzman baş öğretmenlik kılavuzu Müdürün bütün öğretmenleri bıktırması, bezdirmesine karşı ne yapılabilir?Nöbetçi öğretmen eksiği var ve nöbet tutan rehberlikçi yokBaşöğretmenlikte askerlikte geçen süreRefah payıÖğretmenlere yüzde yüz zam yapılsınOkul Öncesi Öğretmenlerinin Tüm Okul Öğrencileri İçin Nöbet Tutması Neden GerekliÖğretmenlikten memurluğa nasıl geçilir?WhatsApp GruplarıArkadaşlar bir anasınıfı öğretmeninin 58 yaşına kadar çalışması mümkünmü

Sözlük

gereği düşünüldü 2 baymayan sözlük yazarları 2 aralık 1 İlk görüşte aşk 1 en güzel meslek 1 kendi olmak 2 günaydın sözlük 9 süslenmek 2 konuşmak isterken susmak 4 Göbeklitepe 1

Son Haberler

Zam ve tazminat hesabında dikkate alınacak derece-kademe nedir?2 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları%0 Faizli 6 Taksitli 50.000 TL!Bakan Tunç'tan Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek hakkındaki sözlerine tepkiPolis memuru 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi