Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Aralık 2024 00:43
İsteğe bağlı sonrası eş durumu yardımmm

Merhabalar herkese

Eşim ve ben aynı il aynı hastanede yardımcı sağlık personeli olarak görev yapıyoruz 5 yıldır. Bulunduğumuz şehir 1.bölge c grubu. Bu ilde ailemiz olmadığı için aile büyüklerinin yanına tayin istiyoruz ama 1.bölge a grubu maalesef.

Birimiz isteğe bağlı tayin ile gidebilirsek diğeri eş durumu ile gelebiliyor mu? Bölge 1.bölge a olduğu için gitmek istediğimiz mevzuatta bulamadım. Yardımcı olabilecek biri var mı?

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