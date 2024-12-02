İsteğe bağlı sonrası eş durumu yardımmm

Merhabalar herkese

Eşim ve ben aynı il aynı hastanede yardımcı sağlık personeli olarak görev yapıyoruz 5 yıldır. Bulunduğumuz şehir 1.bölge c grubu. Bu ilde ailemiz olmadığı için aile büyüklerinin yanına tayin istiyoruz ama 1.bölge a grubu maalesef.

Birimiz isteğe bağlı tayin ile gidebilirsek diğeri eş durumu ile gelebiliyor mu? Bölge 1.bölge a olduğu için gitmek istediğimiz mevzuatta bulamadım. Yardımcı olabilecek biri var mı?