Ne olur yardim!

5 yıldır çalışıyoruz ama ben 6A ya geldim eşimin de 2C den buraya gelmesi lazım o da benimle aynı kadrolu ve sağlıkçıyız

5 yıldır çalışıyoruz ama ben 6A ya geldim eşimin de 2C den buraya gelmesi lazım o da benimle aynı kadrolu ve sağlıkçıyız