Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Aralık 2024 02:17
Ne olur yardim!

arkadaşlar eğitim tayini ile geldim eşim gelebilir mi ikimizde 3+1 i bitirdik ve ikimiz de sağlık bakanlığı


Kvsrruncll
Aday Memur
02 Aralık 2024 02:51
+

mkuzuguden
Aday Memur
02 Aralık 2024 12:02

Dostum Bu durumda şu önemli sen hangi ildesin eşin hangi ilde branş ney ünvan ve kadro durumun önemli


Kvsrruncll
Aday Memur
02 Aralık 2024 13:18
5 yıldır çalışıyoruz ama ben 6A ya geldim eşimin de 2C den buraya gelmesi lazım o da benimle aynı kadrolu ve sağlıkçıyız

Kvsrruncll
Aday Memur
02 Aralık 2024 13:26
ikimiz de kadroluyuz 5 yıldır çalışıyoruz eşim 2C den 6A ya gelmesi lazım ben eğitim mazereti ile geldim o da eş tayini ile gelebilecek mi
mkuzuguden, Dün

Dostum Bu durumda şu önemli sen hangi ildesin eşin hangi ilde branş ney ünvan ve kadro durumun önemli


Muhammet0377
Aday Memur
02 Aralık 2024 15:40

dilekçenizi verdiniz mi ? eğitimle gidildiğinde grup vs bakılmıyor direk onaylanacaktır.

Kvsrruncll, Dün
5 yıldır çalışıyoruz ama ben 6A ya geldim eşimin de 2C den buraya gelmesi lazım o da benimle aynı kadrolu ve sağlıkçıyız

Kvsrruncll
Aday Memur
02 Aralık 2024 19:22
dilekçe verdim onaylandı ama ben eşim için sordum o gelebilir mi eş tayini ile ben eğitim ile geldim şu an eşimin durumu net değil mevzuata göre eşim yanıma gelebiliyor mu pdc ye bakarlar mı yoksa
Muhammet0377, Dün

dilekçenizi verdiniz mi ? eğitimle gidildiğinde grup vs bakılmıyor direk onaylanacaktır.


Muhammet0377
Aday Memur
02 Aralık 2024 19:49

tayininiz onaylanacak merak etmeyin.

Kvsrruncll, 8 saat önce
dilekçe verdim onaylandı ama ben eşim için sordum o gelebilir mi eş tayini ile ben eğitim ile geldim şu an eşimin durumu net değil mevzuata göre eşim yanıma gelebiliyor mu pdc ye bakarlar mı yoksa

Kvsrruncll
Aday Memur
03 Aralık 2024 00:16
herkes farklı bir şey söylüyor kafam çok karıştı yeni yönetmeliğe göre de onaylanacak mı acaba
Muhammet0377, 8 saat önce

tayininiz onaylanacak merak etmeyin.

Toplam 8 mesaj

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