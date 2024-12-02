Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Aralık 2024 02:17
Ne olur YARDIMM!!!
arkadaşlar eğitim tayini ile geldim eşim gelebilir mi ikimizde 3+1 i bitirdik ve ikimiz de sağlık bakanlığı

Çok Yazılan Konular

Eş durumu pdc engeliAlt bölge tayiniAile Hekimliği HemşireliğiMazeret tayini ile atanıp eski görev yerine gidilir mi?Lütfen yardım!!Acil yardımYeni yönetmelik sonrası alt bölge tayiniSağlık mazereti tayiniEğitim tayini+eş durumuÜcretsiz izin

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2 süslenmek 2 deizm 1 2 arkadaşına sözlüğü tavsiye et kampanyası 2 konuşmak isterken susmak 4 kendi olmak 2 Bugün olanlar 1 hobi edinmek 2 sözlük yazarı olmak 1 Kabullenemediğini reddetmek 2

Son Haberler

Zam ve tazminat hesabında dikkate alınacak derece-kademe nedir?2 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları%0 Faizli 6 Taksitli 50.000 TL!Bakan Tunç'tan Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek hakkındaki sözlerine tepkiPolis memuru 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi