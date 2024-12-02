KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Aralık 2024 07:36
MSB hemşire alımı
msb de hemşire olarak çalışan veya çalışma şartlarını bilen varmı? ayrıca bakanlık yazmamıza rağmen başka şehirlere askeri personel gibi görevlendirme yapabiliyorlar mı?

Çok Yazılan Konular

AstsubayŞuan görevde olan İkmal / Ulaştırma Subayı ya da AstsubayıMSB sağlık raporu?

Sözlük

Göbeklitepe 1 yasin yalçın 1 gereği düşünüldü 2 amenti 1 sabit fikirli 2 İyi geceler sözlük 1 İlk görüşte aşk 1 aralık 2 dürüst 1 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Kadına ve çocuğa şiddette ilk duruşmada tahliye yokEn düşük emekli aylığında masadaki beş formülEsad, Türkiye ile müzakere istiyor!Erdoğan'ın programı yoğun! 98 milyar liralık 564 tesis hizmete giriyor10 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi