MSB hemşire alımı

msb de hemşire olarak çalışan veya çalışma şartlarını bilen varmı? ayrıca bakanlık yazmamıza rağmen başka şehirlere askeri personel gibi görevlendirme yapabiliyorlar mı?

msb de hemşire olarak çalışan veya çalışma şartlarını bilen varmı? ayrıca bakanlık yazmamıza rağmen başka şehirlere askeri personel gibi görevlendirme yapabiliyorlar mı?