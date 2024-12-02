Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Aralık 2024 09:15
Hastane değişimi?

Merhaba arkadaşlar. Bir arkadaşım İstanbul'a eğitim tayini ile atandı. Yalnız verdikleri hastane ile okulu arası 50 km. Bir de trafiği ekleyince çok zorlanıyor. Hastanesini değiştirmek istiyor. Ne yapılabilir nereye başvurulur dilekçe vs mi yazmak lazım bi akıl verebilir misiniz lütfen

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