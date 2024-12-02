Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Aralık 2024 09:26
3.donem toplu sozlesmede verilen ilave 1 derece hakki

Arkadaşlar herkese iyi haftalar, 15 ocak 2016 da 3.dönem toplu sözleşme gereğince kadrolu olarak çalışan personele ilave 1 derece verilmişti,o dönemde 657/4b li çalışanlar bu haktan faydalanamamıştı,2023 yılında kadroya geçirilen personellerden özellikle Adalet Bakanlı'ĞINDA çalışan arkadaşlar idareye dava açarak ilave 1 derecelerini almaya başladılar,hatta birçok sendika kazanımlarını kendi instagram sayfalarında ve web sitelerinde paylaşmaya başladılar. Aranızda 15 ocak 2016 da görevde olup ilave 1 dereceden faydalanmayan var mı? Sağlık Bakanlığı'nda bu konuda emsal var mı onu merak ediyorum?

Çok Yazılan Konular

Eş durumu pdc engeliAlt bölge tayiniMazeret tayini ile atanıp eski görev yerine gidilir mi?Aile Hekimliği HemşireliğiLütfen yardım!!Yeni yönetmelik sonrası alt bölge tayiniMazeret durumu devam ederkenAcil yardımSağlık mazereti tayiniEğitim tayini+eş durumu

Sözlük

metaverse 1 Fetch.Ai 1 günaydın sözlük 9 Göbeklitepe 1 kendi olmak 2 kıpti alfabesi 1 Müslüman ailede doğmak 4 dürüst 1 bayan 3 yanlış zaman doğru insan 1

Son Haberler

Kasım ayı enflasyonu yarın belli olacakEski İYİ Partili vekil CHP'ye katılıyorDolar 34,73 TL'ye yükseldiUçuş ekibini taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: Kaptan pilot öldüBursa'da kadın cinayeti: İlk katletti sonra intihar etti

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi