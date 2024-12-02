Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


02 Aralık 2024 09:32
Görevde Yükselme Sonuçlarına itiraz

iyi forumlar kazanan arkadaşları tebrik ederim, unvan değişikliği sınavında 29 doğru 22 yanlışım var 59 puanla kaldım itiraz etsem bir gelişme olur mu ?

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Derece Kademe geri çekme hakkında yardım.

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