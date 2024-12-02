Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Aralık 2024 10:20
Meslek lisesi haftada 45 saat, anadolu lisesi haftada 40 saat

Meslek lisesi öğrencileri haftada 45 saat ders işlerken, düz lise haftada 40 saat ders görüyor

Sonuç olarak hergün 1 saat geç okuldan çıkılıyor meslek lisesinde

Meslek lisesi 12. Sınıf ise bir gün 10 saat ders işliyor,

Meslek lisesi ders saatleri eskiden olduğu gibi 40 saate düşürülmelidir

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