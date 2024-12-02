Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Aralık 2024 10:50
Doğuda 3 aydır İcra Personeline Harçlar Yatmıyor, Bilgisi olan?

Diyarbakırda 3 aydır İcra Personeline Harçlar Yatmıyor, Bilgisi olan var mı? Sordum bildirimler çoktan yapılmış, ödenek gelmiyormuş dediler. Nedir son durum?


E.Kayı Han
Editor
02 Aralık 2024 11:44

Bu doğu yada batı ile alakalı değil. Türkiye genelinde ödenek gönderilmiyor. Geldiği zaman ödenir. Ne zaman gelecek diye sorarsanız onu da kimse bilmiyor.


LeviAckerman
Aday Memur
02 Aralık 2024 11:46

İstanbuldaki arkadaşlara geçen hafta yatmış. Bize yatmama nedenini sorduğumda 4. Bölge geçiyoruz biz bize geç gelir ödenek dediler.

E.Kayı Han, 2 saat önce

Bu doğu yada batı ile alakalı değil. Türkiye genelinde ödenek gönderilmiyor. Geldiği zaman ödenir. Ne zaman gelecek diye sorarsanız onu da kimse bilmiyor.


farelikoyunnincası
Aday Memur
02 Aralık 2024 11:58

Bende 1. bölge ilçede çalışıyorum. Bize de yatmıyor aylardır sarflar.

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