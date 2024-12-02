KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


02 Aralık 2024 11:02
yaştan atanabilirmiyim

38 yaşındayım,kpss den 79 aldım, kurum alımlarını takip ediyorum hemen hepsinde 35 yaş sınırı var, atanabilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim

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