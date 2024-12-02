Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Aralık 2024 11:12
Yeniden atama İki yıl şartı

Yeni yönetmelik atama sınırlamaları madde otuz ; Bu Yönetmelik hükümlerine göre atanan personel atandıkları tarihten itibaren fiilen iki yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. (Değişik cümle:RG-2/3/2018-30348) Ancak atanma talepleri 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile (Değişik ibare:RG-16/1/2020-31010)

19, 20 ve 21 inci maddeler kapsamında ise fiilen iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz.

Son cümleye göre mazeret ataması sonrasında iller arası dönem atamalarında iki yıl çalışma şartı kalkmış mı oluyor

Bilgisi olan cevaplayabilir mi

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