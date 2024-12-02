Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Aralık 2024 11:29
İzin yanıyor mu?

Arkadaşlar izinler aktarılıyor mu yanıyor mu sene bitiyor ya o yüzden soruyorum 4 senem bitt benim illerarasıyla başka hastanedeyim şu an 5 gün iznim kaldı kullanmam gerekir mi


Qwerty63
Aday Memur
02 Aralık 2024 13:19

2024 yılındaki kullanmadığın yıllık izinler devreder, 2023 ten kalan yıllık iznin varsa yanar .

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