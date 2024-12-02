KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Aralık 2024 11:31
sivil memur renk körlüğü
arkadaşlar merhaba; msb sivil memur alımı açtı, inşaat mühendisliğine başvuracağım ancak yönetmelikte renk körlüğü ve boy, kilo ile alakalı bir durum belirtilmemiş. sadece akıl sağlığı mesleğe elverişli olmalı demiş. renk körlüğü ve boy kilo sorun teşkil eder mi msb'de sivil memurluk için

Çok Yazılan Konular

AstsubayŞuan görevde olan İkmal / Ulaştırma Subayı ya da AstsubayıMSB sağlık raporu?

Sözlük

tekerrür 1 kendi olmak 2 cahit sıtkı tarancı 1 antares 2 kıpti alfabesi 1 Kabullenemediğini reddetmek 2 gereği düşünüldü 2 metaverse 1 günaydın sözlük 8 Fetch.Ai 1

Son Haberler

Uşak'ta otomobilin çarptığı kadın öldüBorsa günün ilk yarısında yatay seyrettiLastikçide randevu bulamayan bu okula koşuyorEski Bakan Ömer Barutçu hayatını kaybettiİstanbul'da minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi