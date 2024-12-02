sivil memur renk körlüğü

arkadaşlar merhaba; msb sivil memur alımı açtı, inşaat mühendisliğine başvuracağım ancak yönetmelikte renk körlüğü ve boy, kilo ile alakalı bir durum belirtilmemiş. sadece akıl sağlığı mesleğe elverişli olmalı demiş. renk körlüğü ve boy kilo sorun teşkil eder mi msb'de sivil memurluk için

arkadaşlar merhaba; msb sivil memur alımı açtı, inşaat mühendisliğine başvuracağım ancak yönetmelikte renk körlüğü ve boy, kilo ile alakalı bir durum belirtilmemiş. sadece akıl sağlığı mesleğe elverişli olmalı demiş. renk körlüğü ve boy kilo sorun teşkil eder mi msb'de sivil memurluk için