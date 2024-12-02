Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Aralık 2024 11:46
15 ocak 2016 da görevde bulunup ilave 1 derece alamayan 4bli personeller!

Arkadaşlar merhaba,2015 Ekim ayında 4bli olarak çalışmaya başladım,2016 Ocakta verilen ilave 1 dereceden faydalanmadım,ancak geçtiğimiz yıl 2023 yılında kadroya geçen bir çok personel bu konuyla ilgili başvuruda bulunmuş ve ek 1 dereceden faydalanmış,aranızda benzer süreçte olan var mıdır?

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