Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


02 Aralık 2024 11:56
Eş durumu nedeniyle tayin hakkında

Arkadaşlar merhaba; Bir sorum vardı sizlere

Katılım Bankasında henüz kadro almamış bir işçi eş durumu nedeniyle memur olan eşin yanına tayin alabilir mi. Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler

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Eski taşeron - yeni kadrolu işçiler

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