Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Aralık 2024 11:57
Eş durumu(Üniversitede memur-İKM sorunu)
Eşim üniversitede kadrolu sağlık teknikeri. Benim bulunduğum şehire gelmesi için eş durumu vermeye çalışıyoruz ailevi sıkıntılardan dolayı bulunduğum yere gelmesini istiyoruz fakat çok zorlu bir yol. Bulunduğum kurumdan geçici görevlendirme mi yoksa nakil talebinde bulunmak mı daha mantıklı nasıl bir yol izleyebilirim ayrıca eşimin bulunduğu şehire tayin-görevlendirmem verildiği takdirde ve eşimin şuan bulunduğum ile gelme talebi olumlu sonuçlanırsa şuan bulunduğum şehire tekrar tayin veya eş durumu vermem için belirli bir süre var mı yardımcı olur musunuz

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