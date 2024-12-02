3. Dönem Toplu Sözleşmede Verilen İlave 1 Derece Hakkı

15.01.2016 tarihi itibariyle görevde olup sözleşmeli olması nedeniyle 3. Dönem toplu sözleşmede tanınan ilave 1 derece hakkından yararlanamayan kamu çalışanları için adalet sen tarafından açılan dava kazanılmıştır. Bu emsal karar sayesinde o dönem 4b li çalışanlar 1 derecelerini almaya başlamışlardır.

Evet adalet sen kazanımıyla o tarihte sözleşmeli olan kişiler idare mahkemesine dava açarak 1 derecelerini alıyorlar. Almaya devam etmektedirler. Bu durumdan o tarihte sözleşmeli çalışanların çoğunun haberdar olduğunu düşünmüyorum.

Ayrıca 8 yıla 1 kademe olayında da sözleşmeli geçirilen sürelerin hizmete sayılarak 1 kademelerinin verilmesi için bazı arkadaşlar mahkeme yoluyla alıyorlardı. Bu süreç mahkemelerin iş yoğunluğunun ve kamu kurumlarının avukat masraflarının artmasına ve kazanan arkadaşların geriye dönük 8 yıla 1 kademe olayında hak ettikleri tarihten itibaren geriye dönük yasal faiziyle almalarına sebep olmuştur.

Ve son yapılan düzenlemeyle en son meclise verilen 26 maddelik kanun teklifi maddelerinin arasında bu hususa da yer verilmiştir. 8 yıla verilen 1 kademede sözleşmeli süreler sayılacak ve 1 kademe kanun teklifi sayesinde meclisten geçtiği takdirde mahkemelere gidilmeden otomatik verilecektir. Hem mahkemelerin iş yükü azalıp kamu kurumlarınca dava masraflarında da tasarrufa gidilmiş olacak ve geriye dönük ödemelerin önüne de geçilmiş olacaktır.

Buradan 3. Dönem toplu sözleşmede verilen 1 derecenin 657/4b sözleşmelileri kapsamadığı için emsal kararı bulan arkadaşlar idare mahkemesine dava açarak hak ettikleri 1 dereceyi almakla birlikte hem mahkemelerin gereksiz iş yükünü artıracaklardır hem de avukat masraflarının bulundukları kurum tarafından ödenmesine sebep olarak kamu tasarruf tedbirlerinin olduğu dönemde dava masraflarına sebep olacaklardır.

Bu yüzden 26 maddelik memurlara yönelik kanun teklifi hazır meclisteyken görüşmeler bu hafta içi başlayacakken kanun teklifine 2015 yılında verilmiş olan 1 derecenin o tarihten sonraki tüm memurlara verilmesi için maddeye eklenmesini sendikalardan talep edelim.

Hem o süreçte 4B li çalışanlar olarak açılacak davalarla mahkemenin iş yükünü artırmamış oluruz hem de avukat masraflarıyla kamu kurumumuzun dava giderlerinin artmasına sebep olmasını önlemiş oluruz. Tasarruf tedbirleri ortadayken 1 derecenin 26 maddelik kanun teklifine eklenmesi için sendikalara baskı yapalım