KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


02 Aralık 2024 12:28
Jandarma sahil güvenlik hukuk öğretmenliği

Merhaba, jandarma sahil güvenlik hukuk öğretmeni kadrosuna başvurdum ve mülakata çağrıldım ancak hukuk öğretmenliği hakkında hiçbir bilgim bulunmamakta. Maaşları, iş yoğunluğu, avantajlı mı bilmiyorum. Kpss puanım 92.96 merkezi atamayı beklemem daha mı iyi olur bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim.

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