KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Aralık 2024 13:12
neye göre çalışıyorsunuz meraktayim?
çalışan arkadaşlar neye çalışıyor çok merak ediyorum daha hiçbir şey belli değil. ÖABT nasıl olacak. cografya yine ayni konulardan mi sorumluyuz. Türkçede dil bilgisi olacak mi. matematikte sadece sayısal mantık mi olacak diğer konulardan çıkmayacak mi

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