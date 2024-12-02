neye göre çalışıyorsunuz meraktayim?

çalışan arkadaşlar neye çalışıyor çok merak ediyorum daha hiçbir şey belli değil. ÖABT nasıl olacak. cografya yine ayni konulardan mi sorumluyuz. Türkçede dil bilgisi olacak mi. matematikte sadece sayısal mantık mi olacak diğer konulardan çıkmayacak mi

çalışan arkadaşlar neye çalışıyor çok merak ediyorum daha hiçbir şey belli değil. ÖABT nasıl olacak. cografya yine ayni konulardan mi sorumluyuz. Türkçede dil bilgisi olacak mi. matematikte sadece sayısal mantık mi olacak diğer konulardan çıkmayacak mi