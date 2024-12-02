KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


02 Aralık 2024 14:43
KPSS 3001 MSB mal sorumlusu

Kpss önlisans puanım 81.9 MSB 3001 mal sorumlusu Çanakkale'ye başvurdum.Gelme ihtimali var mı?


Produss
Daire Başkanı
02 Aralık 2024 15:42

Bunu bilen olmaz hocam. sizden yüksek puanlı kimse yoksa olur


Cann106
Aday Memur
02 Aralık 2024 15:46

Hocam konu sahibi izni ile, msbye başvuru yapsak daha sonra çevre şehircilik/ tapu kadastro müd. alıma çıksa onada başvurabiliyor muyuz ?

Produss, 14 dk. önce

Bunu bilen olmaz hocam. sizden yüksek puanlı kimse yoksa olur

Toplam 2 mesaj

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