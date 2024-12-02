Borç para hakkında

Arkadaşlar yakın bı arkadaşım devrem belli bı miktar birine havale yolu ile borç para verdi 6-7 k civarı bu parayı karşı taraftan nasıl alabilir wp görüşmeleri etkili olur mu ne yapmalı

Arkadaşlar yakın bı arkadaşım devrem belli bı miktar birine havale yolu ile borç para verdi 6-7 k civarı bu parayı karşı taraftan nasıl alabilir wp görüşmeleri etkili olur mu ne yapmalı