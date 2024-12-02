Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Aralık 2024 14:48
Borç paranın tahsili nasıl yapılır?

Arkadaşlar yakın bı arkadaşım devrem belli bı miktar birine havale yolu ile borç para verdi 6-7 k civarı bu parayı karşı taraftan nasıl alabilir wp görüşmeleri etkili olur mu ne yapmalı


kral122
Daire Başkanı
02 Aralık 2024 20:30

Açıklamaya ne yazdı


hknpntr
Aday Memur
03 Aralık 2024 10:14
Borç yazmamış ama wp yazışmalari var

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
03 Aralık 2024 10:31
ilamsız icra takibi yapması lazım whatsapp yazışmalarıyla
Toplam 3 mesaj

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