Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Aralık 2024 14:52
eş tayini bozma
1 yıl önce öğretmen olan eşimin yanına eş tayini yaptım .Tayini iptal edip eski görev yerime geri dönebilir miyim? Cevaplar için şimdiden teşekkürler

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