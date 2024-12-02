Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Aralık 2024 15:59
Aydın resen ilçeler arası atama sonuçlandı
Bir yetkili yapılmayabilir demişti, az önce açıklandı. Başka açıklayan iller hangileri?

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