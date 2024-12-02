strateji ve bütçe başkanlığı uzman yardımcılığı sınavı

Strateji ve bütçe başkanlığı uzman yardımcılığı sınavına giren oldu mu daha önce? Zorluk seviyesi ne derecede acaba?

Strateji ve bütçe başkanlığı uzman yardımcılığı sınavına giren oldu mu daha önce? Zorluk seviyesi ne derecede acaba?