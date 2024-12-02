Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Aralık 2024 16:45
Raporun hakem heyetine gönderilmesi

Merhaba arkadaşlar. ikinci kez almış olduğum raporum fenne uygun olmadığı gerekçesiyle hakem hastaneye sevk edildi. İlk sevk edilen raporum fenne uygun gelmişti. Bu raporum da fenne uygun geldi. Okul müdürünü mobbing konusundan şikayet etmek istiyorum. Cimer üzerinden mi,savcılık üzerinden mi, yoksa silsile yoluyla mı şikayet etemliyim? hangi şikayet yöntemi daha etkili olur?


egeliinci
Genel Müdür
02 Aralık 2024 17:04

Mobing adli bir suçtur, savcılık üzerinden gitmeniz daha iyi olur ama bunu Mobing olarak ispatlaman lazım, benzer durumlarda sevk edilmeyen başka raporlar bulman lazım sanki

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