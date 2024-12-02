Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Aralık 2024 17:17
Sözleşmeli personelin her yıl güvenlik soruşturması yapılıp dosya var mı yok mu diye bakılıyor mu ?

mesela sözleşmem bitene kadar her yıl soruşturma yapılıp bakılacak mı ? ve diyelim dosyam varsa ve bu tazminata çevrildiyse bile meslekten ihraç edilir miyim ?

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