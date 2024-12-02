Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Aralık 2024 17:34
Avukatlık stajı

Merhaba arkadaşlar ben Ekim ayında staj için baroya başvuruda bulundum Kasım ayının ortalarında stajım askı sürecine girdi bu hafta cuma günü ise stajım başlıyordu ancak avukatlık kanununda 27 Kasım tarihi itibariyle bir değişiklik oldu ve başvurumuzu önceden yapmış ve askı sürecine girmiş olmamıza rağmen 27 Kasımda değişen kanun yüzünden staj için ücretsiz izin almak zorunda kalacakmışız bu konuda neler yapabiliriz herkese saygılar


E.Kayı Han
Editor
02 Aralık 2024 17:49

Adalet bakanlığında mı çalışıyorsunuz.


Moi33
Memur
02 Aralık 2024 18:05

Hayır ama acacak başka bi sayfa bulamadım uygun bi yer varsa oraya taşıyabilirsiniz

E.Kayı Han, 20 dk. önce

Adalet bakanlığında mı çalışıyorsunuz.

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