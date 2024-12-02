Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Aralık 2024 18:45
SAĞLIK BAKANLIĞI MI POLİSLİK Mİ
Merhabalar meslegin içinde olanlar yardımcı olursa sevinirim. kpss puanım yüksek Sağlık Bakanlığına atanma ihtimalim yüksek ancak polislik de içimde kalıcak gibi. çalışan varsa fikir verebilir mi

Sansasyonell
Aday Memur
02 Aralık 2024 18:54

Sb'de ne olarak çalışacaksınız ona bağlı


xveyvez
Aday Memur
02 Aralık 2024 18:56
radyoloji teknikeri
Sansasyonell, 1 saat önce

Sb'de ne olarak çalışacaksınız ona bağlı

Toplam 2 mesaj

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