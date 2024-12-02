Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Aralık 2024 19:01
Sağlık Bakanlığında teknikerlik mı polislik mi
meslegin içinde olanlar yardımcı olursa sevinirim sağlıktada vardiya nöbet vs oluyor kıdemli oluyor kararsızım

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