Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Aralık 2024 19:03
Görevlendirme

Merhabalar. Sözleşmeli Katibim Geçici görevlendirmeler nasıl oluyor bilen var mıdır? Diyelim ki başka bir şehire görevlendirme gitmek istiyorum. Gitmek istediğim adliye ile konuşsak benim görevlendirmemi isteyebilirler mi?


katip1988
Şef
02 Aralık 2024 20:02

isteyemez. Sen isteyeceksin. bakanlık karar verecek.

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