Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Aralık 2024 19:30
Özel sigorta önerileri

İyi akşamlar arkadaşlar, Polsan harici özel sigorta yaptırmak mantıklı mı?

Özel sigortada polis memurları için yararlı olur mu,

Neleri kapsamalı? Artıları eksileri nelerdir?

Hangi sigorta şirketlerini önerirsiniz?

Bunun aylık ödemeleri nasıl?

Emeklilik malûlluk ya da bir kaza da nasıl yardımda bulunur bu şirket ?

Aileyi de kapsar mı yoksa ayrıca onları da mı yapmalıyız?

teşekkürler şimdiden

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