KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Aralık 2024 19:56
MSB Dış Kaynak Hava Piyade Alımı Hk.
Merhaba arkadaşlar, abilerim. Aranızda tecrübeli olan veya daha önce kazanmış olan komutanlarımız varsa yardımcı olabilir mi lütfen. Benim kpss puanım 84.5 85.20 ile başvurdum sonda sorular iptal olunca 84.5 oldu hava piyadeye başvurdum fakat 15 kişi alıyor. FYT performansım çok iyi değil 6 gün kaldı fyt ye ve 30-40 arası yapabiliyorum sizce kazanabilme şansım nedir yada fyt için tavsiyesi olan varmı ? Teşekkür ederim.

EmreÖzarslan
Aday Memur
02 Aralık 2024 19:57
Sorum dış kaynak hava piyade subayı alımı içindir
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

AstsubayMSB Dış Kaynak Hava Piyade Alımı Hk.Şuan görevde olan İkmal / Ulaştırma Subayı ya da AstsubayıMSB sağlık raporu?

Sözlük

kendini şımartmak 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 18 Google Earth 1 Fetch.Ai 1 lady rai 1 cahit sıtkı tarancı 1 Bugün olanlar 1 sökmen 1 sabit fikirli 2 ezidiler 1

Son Haberler

Yasak aşk cinayetinde baba ve oğlun cezası belli olduİki hisseye kredili işlem yasağıFETÖ'ye finans desteği davasında 22 sanığa hükümAdana Demirspor, PFDK'ye sevk edildiEmniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 7 şüpheli tutuklandı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi