MSB Dış Kaynak Hava Piyade Alımı Hk.

Merhaba arkadaşlar, abilerim. Aranızda tecrübeli olan veya daha önce kazanmış olan komutanlarımız varsa yardımcı olabilir mi lütfen. Benim kpss puanım 84.5 85.20 ile başvurdum sonda sorular iptal olunca 84.5 oldu hava piyadeye başvurdum fakat 15 kişi alıyor. FYT performansım çok iyi değil 6 gün kaldı fyt ye ve 30-40 arası yapabiliyorum sizce kazanabilme şansım nedir yada fyt için tavsiyesi olan varmı ? Teşekkür ederim.

Merhaba arkadaşlar, abilerim. Aranızda tecrübeli olan veya daha önce kazanmış olan komutanlarımız varsa yardımcı olabilir mi lütfen. Benim kpss puanım 84.5 85.20 ile başvurdum sonda sorular iptal olunca 84.5 oldu hava piyadeye başvurdum fakat 15 kişi alıyor. FYT performansım çok iyi değil 6 gün kaldı fyt ye ve 30-40 arası yapabiliyorum sizce kazanabilme şansım nedir yada fyt için tavsiyesi olan varmı ? Teşekkür ederim.