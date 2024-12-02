Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Aralık 2024 20:47
İkinci silah ve ruhsat harcı

arkadaşlar ikinci silahı alınca normal silah gibi 5 yılda bir ruhsat parası veriyormuyuz bilgisi olan varmı nasıl bir işlem oluyor acaba.


save001
Daire Başkanı
02 Aralık 2024 21:39
.

Memurilanlari
Aday Memur
02 Aralık 2024 22:51

Emniyet personeli değilsin sanırım. 1. silahta veriyorsan 2. sinde de verirsin.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolsan ikinci emeklilik hayırlı olsunÇaresiz polis emeklileriPsikiyatri nedeniyle silahı alınan, nasıl çalışırÜniversite borçlanmasıAşırı borçlanmadan dolayı ihraç olur mu?Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımıİcralık polisler2024 Eylül dönemi mazeret ataması

Sözlük

kara lahana 3 dürüst 1 fenotip 1 tahammülsüzlük 2 metaverse 1 sökmen 1 3 aralık dünya engelliler günü 5 kabile 2 şu an çalan şarkı 1 eski albümleri karıştırmak 1

Son Haberler

Hayatını 'madalya avcısı' görme engelli kızına adadıBahçeli: Kürtler canımız, PKK/YPG/PYD can düşmanımızdırKamuda 22 yılda 70 bin 878 engelli istihdam edildiÖnder Kahveci: Ocak zammı revize edilmeli, refah payı unutulmamalıAYM: Yapıların depreme dayanıklılığı sahibinin sorumluluğunda değil

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi