Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Aralık 2024 20:47
ikinci silah

arkadaşlar ikinci silahı alınca normal silah gibi 5 yılda bir ruhsat parası veriyormuyuz bilgisi olan varmı nasıl bir işlem oluyor acaba.


save001
Daire Başkanı
02 Aralık 2024 21:39
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