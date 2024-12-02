Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


02 Aralık 2024 21:12
mecburi hizmet devri

Merhaba Hocalarım, 1416 sayılı yasa kapsamında eş durumundan mecburi hizmet devri yaptıran yada bu konuda tecrübesi olan var mı aramızda?

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