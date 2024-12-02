Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Aralık 2024 21:32
4b İstifa Etmiş Büro Personelinin Mühendisliğe Geçişi

Merhabalar, birkaç ay önce 4b sözleşmeli büro personeli işimden ailevi sebeplerden dolayı istifa ettim. Şimdi 4b sözleşmeli mühendis olarak atanabilir miyim?

Çok Yazılan Konular

4b Yeni Sözleşme İmzalamama İhbar Süresi ve Yasak DurumuAdli Tıp KurumuKılık kıyafet yönetmeliğinde hala eskisi duruyor, sakal traşı olmak zorunlu yazıyor, neden yenisi yoİcraBecayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar

Sözlük

Müslüman ailede doğmak 4 güne bir söz bırak 2 yanlış zaman doğru insan 1 otomatik vites 1 iyi kötü çirkin 1 en güzel meslek 1 Bugün olanlar 1 sözlük yazarı olmak 4 sökmen 1 yedi 1

Son Haberler

Emine Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı'nın eşi Milena Milatoviç ile bir araya geldiVeli toplantısında facia: Baba, hayatını kaybettiAydın'da veteriner kliniğinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendiKardeşinin okulda tartıştığı iki öğretmeni tekme tokat dövdü'Köpek velisi' tutuklandı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi