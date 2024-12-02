KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


02 Aralık 2024 21:52
32. dönem Pomem eğitimi ne zaman başlar?

32. dönem pomem'e başvurdum ama aynı zamanda ögg kursuna gidiyorum ve 2025 mayıs gibi ögg kartımı alıcağım. 4B ÖGG çok daha güzel iş gibi duruyor. 32. dönem ne zaman başlar ve tam olarak kaç ay sürer. Eğer pomem bitmeden 4B ÖGG alımı olursa pomem'den ayrılıp 4B ÖGG olarak işe girmeyi düşünüyorum eğer polis olursam istifa edip tazminat ödeyip 4B ÖGG olabilir miyim?


tsubasa17
Memur
03 Aralık 2024 09:45
Her an
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