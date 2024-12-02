Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Aralık 2024 22:07
eğitim mazereti
liseden sonra hemşire olarak atanıp lisansımı açıktan tamamladım.yeni yasaya göre örgün ögretim lisans kazanırsam eğitim mazereti tayin hakkından yararlanabiliyormuyum

kzbn3
Aday Memur
02 Aralık 2024 22:07
.

Elif.18
Aday Memur
02 Aralık 2024 22:48
.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ne olur YARDIMM!!!SAĞLIK BAKANLIĞI MI POLİSLİK MİEş durumu pdc engeliMazeret tayini ile atanıp eski görev yerine gidilir mi?Mazeret durumu devam ederkenEş durumu ikisi de yeni atanmış sağlıkçı 3+13.donem toplu sozlesmede verilen ilave 1 derece hakkiAile Hekimliği Hemşireliğieğitim mazeretiOsman Kaya

Sözlük

harem 2 Haftasonu keyfi 1 Fetch.Ai 1 ibrahim kale 1 güne bir söz bırak 2 ne bileyim ben 1 müslüman noel kutlamaz 4 cahit sıtkı tarancı 1 dexter 2 yeni yıla Nasıl girersen bütün yıl öyle geçer 4

Son Haberler

İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı Son 7 Gün!Alzheimer hastası yaşlı adam karısını odunla vurarak öldürdü'Galatasaraylı yöneticiler, Türkiye'de başka takım yok zannediyorlar!'Özgür Özel'den 9 gencin tutuklanması kararına tepki

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi