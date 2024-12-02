Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Aralık 2024 22:18
İl içi ve il dışı atamada 3 yıl kuralı tamamen kaldırılsın

İl içi ve il dışı atamada 3 yıl kuralı tamamen kaldırılsın


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
02 Aralık 2024 22:37

açtığın konu başlıklarına bakıyorum da; dalga mı geçiyorsun, forumda rütbe mi kasıyorsun yoksa forumu canlandırmaya mı çalışıyorsun?


sanatogretmeni
Memur
02 Aralık 2024 22:46

birisi de çıkıp demiyor neden 3 yıl?


ALİYAS
Daire Başkanı
02 Aralık 2024 22:57
soruyorum. neden 10 değil de 3 yıl
Toplam 3 mesaj

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