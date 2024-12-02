KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Aralık 2024 22:41
adalet bakanlığı alım
katip mübaşir gardiyan alımlarıyla alakalı halen bir bilgi yok bilgisi olan varmı acaba

kursad2332
Aday Memur
02 Aralık 2024 22:47
henüz bi bildiri yapılmadı katip mübaşir gardiyan gibi alımların ne zaman yapılacağı beklenmekte konuyla ilgili bilgisi olan varmı acaba

Sansasyonell
Aday Memur
02 Aralık 2024 23:23
usta şimdiye kadar hep yılın ilk çeyreği geldi bi de tasarruf muhabbeti var ya süreci uzun tutup mart nisan gibi yayınlarlar ilanı

kursad2332
Aday Memur
02 Aralık 2024 23:27
dört gözle bekler olduk teşekkür ederim yorumunz için
Sansasyonell, 42 dk. önce
usta şimdiye kadar hep yılın ilk çeyreği geldi bi de tasarruf muhabbeti var ya süreci uzun tutup mart nisan gibi yayınlarlar ilanı
Toplam 3 mesaj

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