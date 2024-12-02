Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


02 Aralık 2024 23:10
Dhmide Tazminat Çatlağı

Hava trafik kontrolörlerinin büyük gayretiyle taslak halinde meclise gönderilen tazminat artışı hali hazırda rafa kaldırılmış görünüyor. Aldığım en net duyumlara göre bazı sendikaların ikinci gruba verilecek ek 40 bin TL tutarı kabul etmediği yönünde. X sendikası yetkinin kendisinde olmadığından dolayı bu artışı istemediği Y sendikası ise yetkinin kendisinde olmasıyla birinci gruba ekstra yapılacak fazla artışın üye kaybına yol açacağı durumundan ibaret sıcak bakmadığı anlaşılıyor. İşin aslı kaybeden yine kendi içinde çatışan Dhmi personeli oldu.

Kısa zaman önce yapılan üst düzey atamaların da etkisiyle tazminat olayı Hazirana kadar rafa kaldırıldı. Haziran ayında ise ilk madde kurumun Kit reformu kapsamında işletme ve seyrüsefer kısmının ayrılmasıyla özelleştirilme ihtimalinin çok yüksek olduğu.

Aldığım en net duyumları burdan aktarmaya devam edeceğim. Şimdilik Dhmi personelleri tümden büyük bir geliri kaybetti. Mayıs-Haziran ayına Allah büyük. Ama bu meclis döneminden kimse bir şey beklemesin.


ragnar53
Aday Memur
02 Aralık 2024 23:14

Hocam aralık ayındaki alımlar ile ilgili bilginiz var mıdır mesaj kutunuz kapalı olduğundan buradan yazdım.

Toplam 1 mesaj

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