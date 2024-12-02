Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Aralık 2024 23:15
Watsap özürlüleri için ne yapılabilir?

Olağanüstü olmayan normal bir zamanda hiç de aciliyeti olmayan bilgileri, mesela velilerle yapılan görüşmelerin sayısını saat 23'te watsaptan talep eden edepsiz idarecilerin özel hayata saygısızlıklsrı ne zaman, nasıl bitecek? Bu watsap eziyeti ne zaman bitecek de devlet kurumları eski ciddiyetine kavuşacak?


hocak52
Aday Memur
02 Aralık 2024 23:21

Cevap vermeyin olsun bitsin


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
02 Aralık 2024 23:23

Rahatsız olan gruplara girmez olur biter.

Meslek hayatımda bu uygulama çıktıktan sonra çalıştığım üç müdür oldu. Hiçbir zaman gruplara girmedim.

Nöbet, ders gibi görevlerini yapıp haklarını bilenlere bu konuda korku yok.

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