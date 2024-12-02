Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Aralık 2024 23:16
Yüzde 90 engelli raporu alınabilir mi?
İyi günler. Babaannem kısa bir süre önce evre3 meme kanseri ameliyatı oldu. Kanserli bölgeler ve sıçrayan birkaç tane lenfi alındı. Kendisi 91 yaşında. Ayrıca göz hastalıkları, kulak cihazı kullanma gibi durumları da var. Önümüzdeki haftalarda radyoterapiye başlayacak sürekli hastaneye gidip gelmemiz gerekecek. Kendine % 90 engel raporu alıp ötvsiz araç alabilir miyiz? Bu konuda tecrübe ve bilgisi olanlar paylaşabilir mi?

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